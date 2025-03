¡Atención! Bomberos confirman que continuarán en zona del incendio en Cercado de Lima: "No se van a ir"

En respuesta a Exitosa, el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Morales, negó que los hombres de rojo vayan a abandonar el incendio en Cercado de Lima.

En declaraciones a la prensa, Morales aseguró que "mientras haya un foco de incendio" no abandonarán la zona del siniestro y precisó que ellos no realizan trabajos de demolición.

"Una cosa es cierre de operaciones de lo que compete al Cuerpo de Bomberos y otra cosa es el retiro. Tengan la plena seguridad que los bomberos, mientras haya un foco de incendio, no se van a ir. Eso no significa que van a liderar esa parte que no nos corresponde, que es la detonación sobre las edificaciones que están por colapsar. Ese trabajo corresponde a otra entidad", declaró.