Incendio en Cercado: Jefe de Indeci insta al comandante Panizo a "quedarse hasta el final" como Grau y Bolognesi

En entrevista con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Juan Carlos Urcariagui, instó al comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, brigadier Alfonso Panizo, a "controlar sus palabras" tras advertir que se retirarían de Barrios Altos por la falta de apoyo en el incendio.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en el programa 'Exitosa Perú', Urcariagui recordó a Miguel Grau, Francisco Bolognesi y a José Abelardo Quiñones para referirse a la advertencia que hizo el brigadier Panizo sobre su posible retiro del incendio en Barrios Altos al no contar con más maquinaria y apoyo para terminar de extinguir el incendio que consumió varios predios.

"Lo más importante es que se apague el incendio (...) y como somos autoridades (...) controlemos lo que tenemos que decir, no es cuestión de venir y alterar. Tenemos que llevar esperanza al pueblo, calma, (...) no conozco un general. Grau se quedó hasta el final, Bolognesi se quedó hasta el final, Quiñones se lanzó, entonces (...) hay un ejemplo que me han legado nuestros héroes y los bomberos son héroes vivos (...) y a ellos hay que darles un homenaje y no puede venir alguien a decir que todo ese trabajo que se hace, (no) están ahora para decir 'ya me voy, estoy solo'", declaró a nuestro medio.