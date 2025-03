¡Atención! Entra en vigencia NUEVO reglamento sobre llamadas publicitarias: ¿El fin del spam?

En diálogo con Exitosa, la directora de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, María González, dio cuenta de los alcances del reglamento sobre consentimiento para recibir llamadas publicitarias.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la funcionaria indicó que el nuevo reglamento regula la forma como se pide el consentimiento a través de las llamadas.

Asimismo, la directora de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia describió que, para realizar el primer contacto, este debe tener un origen lícito, asegurando que en esta llamada solicitan el consentimiento de la persona para remitirle publicidad y, en caso que lo rechace, ya no lo pueden volver a contactar

Caso contrario, el usuario puede denunciar ante la autoridad de Protección de Datos Personales.

"Este primer contacto tiene requisitos. Tiene que tener un origen lícito del dato. No se está validando que compren las bases de datos que se venden de forma ilícita. En esta primera llamada, me piden el consentimiento para remitirme publicidad y, si yo digo que no, ya no me pueden volver a contactar. Si me volvieran a contactar puedo denunciar ante la autoridad de protección de datos personales", agregó.