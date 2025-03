¿Llamadas Spam llegan a su fin con nuevo reglamento que entrará en vigencia este 31 de marzo? Jaime Delgado responde

28/03/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Jaime Delgado, resaltó que el nuevo reglamento interpuesto para la Ley de Protección de Datos Personales es una carta libre para que las empresas puedan comunicarse con personas que no han aceptado recibir llamadas de este tipo.

¿El fin de las llamadas Spam?

Actualmente, según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), los peruanos reciben cerca de 25 llamadas "spam" (no deseadas) al día, lo que implica una incomodidad constante para la población. Sin embargo, el experto detalló una situación que podría seguir afectando a los usuarios.

En diálogo con Pedro Paredes, el otrora encargado de la mesa de trabajo dedicada a estos tópicos enfatizó en que no es beneficioso para el usuario que se apruebe este nuevo reglamento. Asimismo, detalló que se le está otorgando derechos a las empresas para que puedan realizar una primera llamada de contacto.

"Ese reglamento lo que está haciendo es, más bien, complicar la situación . Legalizando el derecho que tienen las empresas de hacerte una primera llamada y decir: Señor, ¿usted estaría de acuerdo con que nosotros lo llamemos en adelante para hacerle ofertas sobre nuestros servicios bancarios o tarjetas de crédito? y vas a decir no, no me interesa", señala.

¿Y la protección al consumidor?

Según lo expuesto por Jaime Delgado, se trata de una incoherencia respecto al espíritu del Código de Protección al Consumidor. Él explicó que esta medida no tiene sustento, ya que permite a las empresas realizar llamadas no deseadas o no solicitadas.

"Está dándole derechos a las empresas para hacer contacto, lo cual es absurdo. Y contrario al espíritu del código de protección y defensa del consumidor, en el sentido de que las empresas no pueden hacer llamadas no deseadas, no solicitadas", complementó.

Justamente sobre este mismo punto, especificó que ya existe una autógrafa de ley, la cual fue observada por el Ejecutivo, donde se especificaba la prohibición de llamadas con fines publicitarios. Solo se permitiría en caso de que el usuario haya aceptado explícitamente recibir dichas comunicaciones.

"En el Congreso se aprobó una ley, una autógrafa que fue observada por el Ejecutivo, que, precisamente, esta norma, esta propuesta decía: Las empresas no pueden hacer llamadas para hacer publicidad salvo que el usuario, de iniciativa propia, haya solicitado a la empresa recibir llamadas o mensajes con ofertas comerciales."

De este modo, el expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Jaime Delgado, brindó un mayor panorama sobre el nuevo reglamento que busca ponerle fin a las llamadas spam.