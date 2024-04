¡Atención, fonavistas! A fines de junio estaría saliendo la segunda lista de beneficiados, según vocero

En comunicación con Exitosa, el vocero de la Comisión AD HOC del Fonavi, Jorge Milla, afirmó que la segunda lista de fonavistas beneficiados con el pago de sus aportes estaría saliendo a fines de junio.

Durante diálogo con Cecilia García para "En Defensa de la Verdad", el invitado indicó que el proceso de devolución será complejo, debido a que la pretensión es devolver el total a los fonavistas, por ello contará con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y los módulos de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

"(¿La siguiente lista para cuándo están proyectando sacarla?) A fines de junio y beneficiará a la misma cantidad de fonavistas. Va a apoyar el Ministerio de la Mujer, los MAC, la PCM va a apoyarlos. Ahora el sistema colapsó, las llamadas no entran. Este proceso es mucho más complejo que al anterior porque la pretensión es devolver el total", declaró.

Asimismo, Milla aseguró que el Gobierno no ha dispuesto ni un sol para el pago de los aportes y cuestionó la posición del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, del plan de austeridad.

"El Gobierno a la fecha no ha dispuesto ni un sol para la devolución. ¿Cómo podemos enfrentar la devolución a dos millones de personas si el Estado no quiere poner? Sale un ministro y entra otro que está con la cantaleta de la austeridad para los trabajadores y no para los grandes empresarios", agregó.