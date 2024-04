Tragedia en El Agustino: Niño falleció tras caer al río Rímac por presunto reto con otros menores

21/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un niño falleció en el río Rímac. Luego de horas de arduo trabajo por parte de la Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) y bomberos voluntarios, se logró recuperar su cuerpo en horas de la madrugada y se viene investigando qué sucedió realmente en el distrito de El Agustino.

El desgarrador caso causó la conmoción no solo de su madre, sino también de los vecinos, ya que era un menor, de tan solo 12 años de edad, conocido en la zona y no podían creer que ya no se encontraba con ellos.

¿Qué pasó en El Agustino?

Los hechos habrían ocurrido entre las 2:00 p.m. a 3:00 p.m. del día de ayer 20 de abril. Según los testigos, el menor identificado como Jonathan, de nacionalidad venezolana, habría salido a jugar con sus compañeros cuando, debido a un trágico accidente, terminó cayendo al río.

Debido a la gran intensidad y presión del caudal del río Rímac, el menor terminó ahogándose y perdiendo la vida. Es tras ello, que la madre del menor, Maylin Velasquez, señaló a la prensa que su hijo se habría negado a lanzarse al río tras un reto que le impusieron sus amigos y por ello "habría sido empujado".

"Supuestamente, un niño lo retó a lanzarse al río y él no quiso, entonces el niño lo empujó. Eso es lo que yo sé, no sé si sea verdad o mentira. Me dijeron que una emergencia y dejé el trabajo botado", dijo la madre con el corazón destrozado por el fatal accidente.

Se reveló que al ver la trágica escena, un hombre mayor trató de rescatar al menor rápidamente, pero fue arrastrado por la corriente y se le ubicó a la altura del puente Huáscar, a la altura de Caquetá.

Ardua tarea de rescate

Tras un arduo trabajo de rescate, la PNP, con apoyo de bomberos, personal de serenazgo de El Agustino y los mismos vecinos de la zona, se logró ubicar el cuerpo del menor fallecido atrapado en unas rocas debajo del río.

Con ayuda de cuerdas y un sistema de polea, dos agentes descendieron al río para tratar de sacar el cuerpo del niño sin vida, pero sus intentos no tuvieron buenos resultados debido al terreno accidentado y el caudal iba en aumento, lo que les impedía bucear adecuadamente.

Sin embargo, recién a las 12:35 a.m., la policía logró retirar el cuerpo de Jonathan para que pueda ser velado. Su madre, Marilyn, se encontraba en la desesperación y el dolor la embargan.

Caso en investigación

La madre de Jonathan contó ante la prensa que desea poder llevar a su hijo a su país natal, Venezuela, para darle cristiana sepultura, por lo cual pide la ayuda necesaria.

Mientras tanto, la policía inició las investigaciones correspondientes para hallar la causa que lo llevó a perder la vida en el río Rímac, ya que se tienen algunas hipótesis como el que fue empujado por uno de sus amigos o que habría caído tras dar un mal paso mientras jugaban fútbol cerca a la ribera.

También se reveló que debido al accidente, sus amigos quedaron en shock y fueron trasladados al centro de salud más cercano.

De esta manera, tras ocho horas el trabajo en conjunto de la PNP, bomberos y vecinos de El Agustino, se logró rescatar el cuerpo sin vida del niño que cayó al río Rímac tras un presunto con otros menores de edad.