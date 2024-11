Atentado en La Victoria: Detonan granada en terminal de buses y seis personas quedan heridas

En La Victoria, sujetos inescrupulosos arrojaron un explosivo cerca del local de la empresa de transportes Perú Bus, en la cuadra 3 de la Av. México. Pese a que en un primer momento se especulaba un ataque extorsivo, se trataría en realidad de un enfrentamiento entre colectiveros que trabajan en la zona. Producto del atentado, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital 2 de Mayo.

En los videos registrados por las cámaras de seguridad del distrito se puede ver a los dos sujetos a bordo de una moto se acercó al lugar y uno de ellos lanzó el explosivo cerca de la entrada del lugar. Los seis heridos serían un comerciante, transeúntes, entre ellos un anciano mayor y un trabajador de la empresa.

La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú, llegó al lugar para verificar que el explosivo no vuelva a generar algún problema. Mientras que los Bomberos y Serenazgo de la jurisdicción también aparecieron para atender a las personas heridas.

Pese a que el hampón lanzó el explosivo en un espacio anterior al ingreso del local, la estructura de la fachada, prominentemente de vidrio, terminó en trizas producto de la explosión. Las autoridades anunciaron que las investigaciones para dar con los responsables del acto fueron iniciadas. Por su lado, los vecinos victorianos exigen mayor seguridad.