Atentado en La Victoria: Fallece hombre alcanzado por granada detonada afuera de PerúBus

El pasado 26 de noviembre, uno de dos sujetos que iban en moto, lanzó un explosivo cerca de la fachada de la empresa de transportes PerúBus, en La Victoria. Producto de ese ataque, seis personas resultaron heridas. Días después de aquel fatídico día, uno de ellos falleció producto de las heridas que dejó el atentado.

Walter Castañeda Gallardo regresaba a su casa luego de un día de trabajo. En su camino, se sentó para cenar en un lugar muy cercano a la empresa de transportes. Esta decisión le costaría la vida, pues su proximidad con el lugar donde fue arrojado el explosivo hizo que la onda expansiva lo alcanzara rápidamente y que, días después, su efecto sea mortal.

Las razones por las que los dos ampones no son exactas al día de hoy. Mientras que el gerente de señaló que no son víctimas de extorsiones, otras voces señalan que existe esa posibilidad. Otra tesis acusa que se trataría de una disputa entre colectiveros informales que hacen el tramo de Lima Ica y viceversa, como la hace la misma empresa transportista.

Por su lado, el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal de La Victoria - San Luis, del Ministerio Público, empezó una investigación preliminar bajo el concepto de peligro mediante explosión en agravio de las víctimas y de la empresa.

La madrugada del pasado 25 de noviembre, dos sujetos en moto se acercaron al lugar a la fachada del espacio por la Av. México. Uno de ellos, que iba en la parte posterior del vehículo, lanzó el explosivo hacia metros más allá del ingreso de buses, muy cerca de un carro que se encontraba estacionado.

La onda expansiva destruyó parte de la mampara del establecimiento, asimismo afectó a seis personas, entre ellas Castañeda Gallardo. Brian Castañeda mencionó al portal Acceso Directo, que todavía no se sabe cuál habría sido el móvil del ataque. Asimismo, cuestionó la presencia de las autoridades y de la seguridad del ciudadano.

"Lo más seguro, y esto haya sido una represalia contra no sé si la empresa de viaje o estos colectiveros que están afuera, o los que venden comida. No se sabe. La Policía no me da a mi todavía ninguna respuesta, y que esto tenga daños colaterales como el caso de mi papá (...) ¿Quién se hace responsable de todo esto? ¿Dónde está el Gobierno Central? ¿Dónde está el Ministerio del Interior?", señaló el hijo de la víctima fenecida.