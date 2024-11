"¡Que se largue!": Rafael López Aliaga arremete contra el ministro José Arista y exige su cambio

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, criticó duramente al ministro de Economía, José Arista y le pidió a la presidenta Dina Boluarte que cambie de titular del MEF.

Durante la inauguración de un parque en el distrito de La Victoria, el burgomaestre cuestionó la labor de Arista por sus "malas inversiones" en Petroperú. Y es que, pese a los "márgenes operativos negativos", aún se está destinando un presupuesto a la empresa estatal duramente criticada.

Por otro lado, mientras daba su discurso por el inicio de la megaobra Vía Expresa Grau, el alcalde volvió a referirse sobre el ministro José Arista y aseguró que él "no trabaja". Según sus declaraciones, el titular del MEF solo pone obstáculos.

Ante escenario, indicó que le ha pedido a la presidenta Dina Boluarte que cambie de ministro de Economía tras argumentar "no ayuda para nada". Y es la autoridad edil sostiene que el dinero que se invierte en Petroperú podría ser empleado para comprar motos para la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Hay ministros que sí trabajan, pero hay ministros que no trabajan como el de Economía. No ayuda para nada. Ve cómo pone obstáculos. Por eso yo le he pedido a la presidenta, cámbieme a ese señor", mencionó.