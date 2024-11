"Solo me quedó correr": Detonación en terminal de buses hirió a joven que salía a comprar en La Victoria

En comunicación con Exitosa, un joven que quedó herido tras la detonación de un artefacto explosivo en los exteriores del terminal de la empresa de transportes Perú Bus, en La Victoria, brindó detalles del terrible momento que vivió.

El joven contó al equipo de Exitosa que se encontraba en la calle en el momento de la explosión, ya que su tía le había pedido comprar unos productos, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder en la cuadra 3 de la Av. México.

Según su relato, durante su caminata escuchó a dos personas decir: "¡ahí vienen!", y a la hora de percatarse de la escena, vio a otros dos sujetos en una motocicleta lanzando una granada de guerra. A pesar de que el joven intentó correr rápidamente, quedó herido.

Aun en su ropa se logra apreciar restos de sangre debido al impacto de la explosión, ya que las esquirlas y los vidrios lo lastimaron en el brazo y la espalda.

"Mi tía me mandó a hacer un mandado por acá, a comprar. Dos personas a mi lado dijeron 'ahí viene'. Vi dos personas en una moto, lanzaron una granada y lo único que me quedaba era correr para no ser herido, pero el vidrio salpicó a mi cuerpo y debo ir al hospital para que lo saquen", contó el joven herido por el ataque.