"Aún no se hace justicia": Madre de Katherine Gómez y su desgarrador mensaje tras el Año Nuevo 2024

02/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la madre de Katherine Gómez, Cinthya Machare, lamentó que el caso de su hija, que falleció por las quemaduras que le provocó su expareja Sergio Tarache, aún no haya obtenido justicia, a pesar de que estamos 2024 y ya han pasado casi 10 meses del feminicidio.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, la madre de familia dio a conoce que todavía se encuentra a la espera la resolución de ordenaría el traslado del feminicida hasta el Perú.

"Ya empezó el 2024, empecé el año sin mi hija y sin hacer justicia, y mientras más tiempo demora, la justicia la veo lejos. Bien dicen que justicia que demora no es justicia", declaró para nuestro medio.

"Justicia que tarda no es justicia"

En esa línea, informó que si la ansiada resolución no es emitida hasta la próxima semana, ella volverá a viajar hasta Colombia en búsqueda de una solución. Así, precisó que "hasta no se culmine la extradición, yo no voy a parar".

"Yo como madre me desespero, me pongo muy ansiosa. Si hasta la otra semana no me resuelven, yo voy a tener que moverme otra vez para que me den alguna solución porque yo no puedo seguir esperando", expresó.

Audiencia

Según explicó Machare, una vez que sea emitida la resolución, Interpol debería de comunicarse con la justicia colombiana para brindar una fecha de traslado. Y es que, las autoridades le han informado a la madre de Katherine Gómez que "ya se encuentra en la etapa final", pero aún no le brindan la respuesta que tanto ansiado.

Al llegar al Perú, Sergio Tarache tendrá que asistir a una serie de audiencias que ordenará el Poder Judicial. Cuando ocurra esto, Machare tendrá que encarar al asesino de su hija. La madre de familia indicó que tendrá que ser fuerte debido a que será un proceso que será muy duro.

"Una vez que empiecen las audiencias, luego de que sea extraditado, voy a tener que ser fuerte, porque me van a encarar con el asesino de mi hija, va a ser un proceso muy duro. Tengo que ser fuerte por mi hija", manifestó.

Como se recuerda, el general PNP Óscar Arriola informó que Tarache, sería traído al Perú antes de Navidad. Sin embargo, esto nunca ocurrió y las esperanzas de la familia de Katherine Gómez se vieron frustradas.

De esta manera, la madre de Katherine Gómez expresó su sentir al contar que aún no se ordena la extradición Sergio Tarache, pese a que ya pasaron 10 meses desde que su hija falleció.