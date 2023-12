Niña rompe en llanto en Navidad al recordar que su padre la abandonó: "Ya no me quiere"

29/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde una niña rompió en llanto al contar ante las cámaras que su padre la abandonó porque no deseaba tenerla.

En el mes de diciembre, muchas personas realizan distintos eventos para celebrar Navidad, como chocolatadas y sorteos que reúnen a los más pequeños de casa y puedan disfrutar de un momento de unión y compartir, sin saber la historia que se esconde detrás de cada uno de ellos.

Niña llora por su padre

En el material audiovisual, de un minuto y 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varios pequeños están saltando felices en un evento, en el departamento de Arequipa, al ritmo de un show musical.

En ese momento, la cámara de un canal se acerca hasta una niña para saber cómo se siente días previos a celebrarse la Nochebuena y qué mensaje tiene para su familia, sin esperar quedarse conmovidos con lo que estaba a punto de contar.

"Yo quisiera enviarles un saludo a mis familiares de la sierra de Chumbivilcas", expresó la menor en un inicio, mostrando una sonrisa, pero de pronto su expresión cambió radicalmente cuando se dirigió hacia su padre.

Conmovedora escena

La pequeña resaltó que su progenitor se había desentendido de ella y decidió abandonarla, dejándola a su suerte, ya que también indicó que su mamá la dejó.

"Quisiera saludarle a mi papá que me dejó, mi papá me dejó, ya no me quiere", se escucha expresar a la pequeña, que lloró desconsoladamente y cubriéndose el rostro. Por ello, el entrevistador trata de contentarla dándole un regalo.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y lamentar que los más pequeños de casa sufran por los malos tratos de sus padres.

"No saben todo el dolor que causan en sus corazoncitos", "se me hizo un nudo en la garganta", "la niña reflejó mi infancia. No te preocupes niña abandonada, yo sé que de grande serás una gran guerrera que no dependerás de nadie", "aquel que abandona a su hijo o hija no merece ser llamado hombre...", "eso sí dolió mucho, ver llorar a una niña que no tiene la culpa de tener unos padres irresponsables", "por más regalos que le den, esa pequeña crecerá con una herida emocional tan grande", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una niña celebraba en un evento por Navidad y terminó llorando desconsoladamente al recordar que su padre la abandonó porque ya no la quería.