Sergio Tarache: Madre de Katherine Gómez denuncia demora en la extradición del feminicida

En entrevista con Exitosa, la madre de Katherine Gómez, la joven que murió quemada por el feminicida Sergio Tarache, denunció que la defensa del sujeto solicitó una apelación, por lo que su proceso de extradición está tardando más de lo debido por los conflictos diplomáticos entre Perú y Colombia.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, la invitada apuntó que el presidente del país colombiano, Gustavo Petro, firmó la extradición del asesino de su hija, no obstante, por temas burocráticos aún no se concreta su arribo a territorio nacional.

Asimismo, la madre de Katherine Gómez manifestó que las autoridades de Colombia le mostraron su apoyo y aseguró que la excarcelación de Sergio Tarache le brindará un poco de tranquilidad a su familia.

"En Colombia hablé con autoridades que me dieron su apoyo no y me han estado cumpliendo. Hay que respetar el tiempo de burocracia (...) Solamente me queda esperar y vamos a ver qué dice el tiempo. Va a ser un poco de tranquilidad para mi familia saber de que el asesino de mi hija va a pagar por lo que hizo (...) Nada nos va a devolver a mi hija (...) El luto ha sido muy duro", agregó.