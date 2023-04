Barranca: Limpiaparabrisas venezolanos agreden a taxista que se opuso a este servicio

Los limpiaparabrisas vuelven a generar polémica en nuestro país. Un nuevo taxista fue agredido por ciudadanos venezolanos que ejercían dicho oficio en las calles de Barranca luego de que opusiera a recibir su servicio. Fueron un total de 4 los detenidos por este reciente episodio de violencia en los semáforos del Perú.

Según el corresponsal de Exitosa, la gresca comenzó cuando un conductor se negó a aceptar que un ciudadano extranjero limpie el parabrisas de su vehículo. Allí, se habría registrado un intercambio de palabras que fue subiendo de tono hasta terminar en agresiones físicas. De hecho, se informó que hubo lanzamiento de piedras por parte de uno de los limpiaparabrisas.

Tras ver esta lamentable situación, varios transportistas y testigos que presenciaron los hechos intentaron separar a ambos bandos. Sin embargo, se reporta la presencia de personas heridas producto de la pelea, donde una sufrió de una fisura en la cabeza.

Debido a la magnitud de la gresca entre conductores y limpiaparabrisas, los serenos y efectivos policiales de la zona tuvieron que intervenir para acabar con la riña. Así, detuvieron temporalmente a 4 ciudadanos venezolanos, quienes fueron liberados después porque la víctima con la cabeza rota no llegó a denunciar el hecho.

Por esta razón, la ciudadanía de Barranca se dirige a las autoridades locales para tomar las medidas correspondientes contra esta problemática. Al respecto, si bien hay un grupo que indica que no todos los que ejercen dicho trabajo tienen esas actitudes, otro sector solicita su prohibición.

"No me parece bien, incomoda tanto al usuario como al conductor, porque sin permiso te echan agua. Las autoridades deben hacer algo, han estado observando y no han hecho nada. Van a pasar cosas mayores y recién van a poner las cosas en orden", dijo a nuestro medio un conductor.