Bomberos cuestionan a RLA por prohibición de almacenes en Barrios Altos: "Ha tenido que suceder esto para tomar acciones"

Luego de dos días desde que se inició el incendio en Barrios Altos, Rafael López Aliaga reapareció públicamente en una conferencia de prensa donde anunció diversas medidas a tomar respecto a este siniestro. Una de las inmediatas acciones que propuso fue declarar la intangibilidad en la zona para que ninguna vivienda pueda almacenar mercadería o otro tipo de materiales.

Como se recuerda, esta parte de la capital se encuentra muy cerca a Mesa Redonda por lo que los comerciante suelen tener sus depósitos en las inmediaciones. Sin embargo, muchos de estos locales no cuentan con la licencia correspondiente y funcionan condiciones realmente precarias.

En esa misma línea, Exitosa conversó con el comandante general de Bomberos, Juan Carlos Morales Carpio para conocer sus reportes sobre este siniestro. Como era de esperarse, la autoridad se pronunció sobre las reciente declaraciones de Rafael López Aliaga y sus medidas a tomar.

El comandante lamentó que el alcalde de Lima y otras autoridades tengan que esperar hasta que suceda un incendio de tales magnitudes para recién tomar acciones de prevención.

"Nosotros venimos asistiendo emergencias donde nos encontramos con este mismo panorama. No sabemos exactamente como las autoridades no se dan cuenta y dicen que están haciendo acciones. Hoy escuchaba al alcalde de Lima de que va prohibir el ingreso de mercadería a esta zona; o sea, ha tenido que suceder esto para recién tomar acciones y eso es lo que me parece lamentable", indicó a nuestro medio.