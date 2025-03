López Aliaga critica citación a la Comisión Fiscalización por incendio en Barrios Altos: "Es hacer política bien baja"

Rafael López Aliaga rompió su silencio en medio de las críticas recibidas en las últimas horas por su nula presencia durante el incendio ocurrido en Barrios Altos el cual ya lleva 48 horas activo. El alcalde de Lima se pronunció sobre diversos temas como las medidas que se tomarán por este siniestro y sobre la reciente citación a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Como se recuerda, el congresista Juan Burgos quien preside este grupo de trabajo, decidió convocar a la autoridad edil para que responda sobre lo ocurrido en el Cercado de Lima, además de llamar a un representante de los bomberos.

Este miércoles 5 de marzo, donde se cumplen 48 horas del incendio en Barrios Altos, Rafael López Aliaga convocó a una conferencia de prensa para indicar las acciones a tomar tras el siniestro. Luego de referirse a otros puntos, el alcalde de Lima se pronunció sobre la citación a la Comisión de Fiscalización que se le hizo en las últimas horas.

El burgomaestre tuvo fuertes palabras contra Juan Burgos y su equipo de trabajo al considerar que es una forma baja de hacer política y hasta lo acusó de sacar provecho de una desgracia.

"A mi me parece que usar una tragedia para que lo conozca la gente, es una forma política bien baja. Déjennos trabajar, como van a citar a un alcalde que está coordinando con un montón de gente para poder abastecer todo lo necesario y llegar a soluciones finales para que esto no de vueltas. No me parece oportuno que en plena emergencia nos esté citando, es lucrar con la desgracia", indicó.