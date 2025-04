Caja Huancayo se unió a la Semana Mundial del Ahorro 2025

08/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Caja Huancayo se sumó a la celebración de la Semana Mundial del Ahorro 2025, con el lema es "Think before you follow, wise money tomorrow" (Ten cuidado a quien sigues, protege tu dinero), promovido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con el objetivo de promover la cultura del ahorro y el buen manejo de las finanzas en niños, jóvenes y adultos.

Caja Huancayo desarrolló una serie de actividades en diversas ciudades del país, como concursos, talleres de educación financiera y conferencias, con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia del ahorro y la planificación financiera.

Entre las actividades destacadas que realizó la institución financiera se encuentran:

Concurso de ambientación "Difundiendo la Semana Mundial del Ahorro en mi agencia"

Concurso TikTok: "¿Y cómo se llama tu alcancía?" dirigido a colaboradores de Caja Huancayo que participaron con el menor de su hogar.

Concurso "Patas al ahorro" ¡Adopta, y ahorra con tu mascota!, dirigido al público general, donde se premió a los tres mejores videos sobre sensibilización respecto a la adopción de mascotas.

Talleres de educación financiera en La Comunidad Nativa de Pampa Michi - La Merced, Chanchamayo y en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres - Jauja, dirigido por representantes de SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, Banco Central de Reserva y Caja Huancayo.

Conferencia SMA 2025: La Jefe del Departamento de Captaciones de Caja Huancayo, Katia Rosas Morales, expuso el tema "La Cultura del Ahorro y productos dirigidos a población vulnerable" dirigido a los estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo con la invitación de la SBS sede Huancayo.

Caja Huancayo también participó, en la FERIA LIMA AHORRA, evento organizado por la SBS y Woccu.

Caja Huancayo se compromete a continuar con acciones que promuevan la cultura del ahorro, la educación financiera y a seguir trabajando conjuntamente con las instituciones involucradas para construir un futuro más próspero.