¡Camino a casa! Cancillería: Evacúan a 22 peruanos que estaban varados en Ecuador tras ataques armados

La Cancillería del Perú informó que un grupo de 22 ciudadanos peruanos que se encontraban varados en Ecuador ya han sido evacuados con rumbo a nuestro país tras los recientes ataques armados que se registraron en territorio norteño.

La medida fue anunciada por la propia institución mediante sus redes sociales en la noche de este miércoles 10 de enero, donde señalaron que el traslado de nuestros connacionales fue posible a través del Consulado General ubicado en la ciudad de Guayaquil.

Además, aseguraron que permanecerán en estado de alerta para atender pedidos de ayuda de más personas de nacionalidad peruana que se encuentren en Ecuador en medio del declarado Conflicto Armado Interno.

Cabe decir que en el marco del díficil momento que viene atravesando Ecuador, la Cancillería compartió la postura del Consenso de Brasilia, mecanismo de concertación donde se encuentra el Perú, respecto a la situación que se viene desarrollando.

Y es que, mediante un comunicado, este grupo de naciones han rechazado tajantemente los recientes ataques armados y han ratificado su apoyo a la ciudadanía ecuatoriana.

Como se recuerda, Ecuador fue víctima de una gran cantidad de ataques el pasado martes 09 de enero. Producto de ello, el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en el país con un decreto en el que ordena a las FF.AA. desplegar operaciones militares para "neutralizar" a los responsables de los atentados.

"He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. (...) He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos", anunció en redes.