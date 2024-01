Ecuador: FF.AA. y Policía capturan a 28 prófugos y más de 300 terroristas tras ataques armados

El jefe comando conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, entregó el balance de las primeras acciones como respuesta a los ataques armados registrados en el país e informó que lograron capturar a 28 prófugos y más de 300 terroristas junto a la Policía.

Los detalles fueron dados a conocer en una conferencia de prensa, donde recalcó que estos resultados son fruto de los trabajos que vienen realizando las autoridades en todo el territorio nacional. En ese sentido, agregó que también han logrado abatir a 5 terroristas, como también liberar a 41 rehenes.

Del mismo modo, Jaime Vela envió un mensaje a la población ecuatoriana y garantizó que las FF.AA. y la Policía Nacional continuarán con este tipo de operativos que, según señaló, buscan "sacar adelante al país".

Como se recuerda, Ecuador fue víctima de una gran cantidad de ataques armados el día de ayer. Incluso, debido a esta difícil situación, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el conflicto armado interno en el país través de un decreto en el que ordena a las FF.AA. desplegar operaciones militares con el objetivo de "neutralizar" a los responsables de los atentados.

"He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. (...) He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos", anunció en redes.