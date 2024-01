Ecuador en crisis: Cae presunto implicado en el asesinato de dos policías en Nobol

La Policía de Ecuador ha informado que el presunto responsable de la muerte de dos agentes del orden en Nobol, en Guayas, ya fue capturado por las autoridades tras ser señalado como autor del alarmante crimen.

El anuncio fue hecho por la propia institución ecuatoriana mediante sus redes sociales oficiales, donde detalló que el detenido fue identificado bajo el alias 'Canito', cuyo paradero fue detectado luego de trabajos de investigación. Ahora, el supuesto implicado en el mencionado crimen está en manos de las instancias correspondientes.

Como se recuerda, el deceso de ambos agentes del orden fue confirmado por la propia Policía de Ecuador en la noche de este martes 09 de enero, cuando notificaron que Alex Taday y Luis Guanotuña habían perdido la vida en un "vil asesinato".

Según señalaron, este tipo de hechos es parte del "sacrificio que juraron a la patria" y aseguraron que trabajarán hasta que los responsables de sus muertes sean ubicados.

"Lamentamos informar que esta tarde en Nobol, Guayas, dos de nuestros compañeros Alex Taday y Luis Guanotuña, fueron asesinados vilmente por delincuentes armados. Este es el sacrificio que juramos a la Patria y no descansaremos hasta dar con los responsables de este hecho criminal", informó la institución .

Como se recuerda, Ecuador fue víctima de una gran cantidad de ataques armados el día de ayer. Incluso, debido a esta difícil situación, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el conflicto armado interno en el país través de un decreto.

Como parte de dicha medida, el mandatario añadió que las Fuerzas Armadas han recibido la orden de desplegar operaciones militares con el objetivo de "neutralizar" a los responsables de los atentados.

"He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. (...) He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos", anunció en redes.