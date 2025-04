Canciller Elmer Schialer se reúne con su homólogo de Qatar como parte de su visita al Golfo de Asia

27/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo, se reunió este domingo 27 de abril con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en su primer día de gira al Golfo arábigo, el cual comprende otros tres países.

Durante la audiencia, el canciller peruano abordó los temas prioritarios de la agenda en común, que incluyó aspectos políticos, económicos y de inversión.

Perú evalúa acuerdos con Qatar

El titular de Torre Tagle resaltó las ventajas macroeconómicas y jurídicas del Perú con un clima positivo para las inversiones y el comercio.

En ese sentido, destacó a Qatar como una puerta de entrada estratégica para la oferta exportable peruana al Golfo gracias a su infraestructura aeroportuaria, que conecta a ese país con los principales mercados de la región.

En ese sentido, ambas autoridades acordaron impulsar fuertemente visitas de misiones técnicas de funcionarios de gobierno para negociar prontamente un acuerdo bilateral de protección y promoción recíproca de inversiones y otro para evitar la doble tributación.

Canciller tiende nexos con el país asiático

Felicitaron, asimismo, la reciente entrada en vigor del Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA) entre ambos países, que permitirá el pronto inicio de operaciones de la aerolínea de bandera, Qatar Airways, al Perú. Igualmente, invitó a su homólogo catarí y al emir de Qatar a realizar una visita a nuestro país.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo un encuentro con el CEO de la Autoridad de Inversiones de Qatar, Mohammed Saif Saeed Al Sowaidi, en el que se destacó el interés mutuo para financiar importantes proyectos de infraestructura en el Perú que sean diseñados y operados por las instituciones financieras internacionales.

La gira asiática del canciller peruano y su costo

El pasado jueves 24 de abril, el Poder Ejecutivo autorizó el viaje del canciller Elmer Schialer a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, del 26 de abril al 2 de mayo de 2025.

El objetivo de la visita del canciller es inaugurar la sede de la Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos y sostener reuniones con altos representantes de diferentes empresas.

El documento precisa un monto de US$ 26,487.33 en gasto de pasajes aéreos y US$ 510 en viáticos diarios, siendo US$ 3,060 el total solo por ese último concepto. Los pasajes y viáticos representan un monto total de US$ 29,547.33, es decir, más de 100 mil soles.