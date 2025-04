Canciller viajará a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita: Aprueban gasto por más de S/100 mil

24/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del canciller Elmer Schialer a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, del 26 de abril al 2 de mayo de 2025, a fin de inaugurar la sede de la Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos y sostener reuniones con altos representantes de diferentes empresas.

Pérez-Reyes queda a cargo del despacho de Relaciones Exteriores

A través de la Resolución Suprema 074-2025-PCM, publicada este jueves en el Diario Oficial El Peruano, se autorizó la salida del país del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines expuestos en este documento.

"Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Elmer Schialer Salcedo, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, a las ciudades de Doha, Estado de Qatar; Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos; Kuwait, Estado de Kuwait; y Riad, Reino de Arabia Saudita, del 26 de abril al 2 de mayo de 2025", se lee en el oficio.

Durante la ausencia de Schialer Salcedo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, se encargará del despacho de Relaciones Exteriores.

"Encargar el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Gustavo Lino Adrianzén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros, en tanto dure la ausencia del Titular", agrega la misiva.

¿Cuánto costará el viaje del canciller Elmer Schialer?

Asimismo, el documento precisa un monto de US$ 26,487.33 en gasto de pasajes aéreos y US$ 510 en viáticos diarios, siendo US$ 3,060 el total solo por ese último concepto. Los pasajes y viáticos representan un monto total de US$ 29,547.33, es decir, más de 100 mil soles.

"Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente comisión de servicios serán cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores (...) debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, al término del referido viaje", indica el texto.

Presupuesto del viaje del canciller Elmer Schialer.

En esa misma línea, la Resolución Suprema no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o pago de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

"La presente Resolución Suprema no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o pago de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación (...) La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Relaciones Exteriores", añade el documento.

De esta manera, el Gobierno autorizó el viaje del canciller Elmer Schialer a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, del 26 de abril al 2 de mayo de 2025.