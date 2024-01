Caótico transporte en Lima: "Cada autoridad es peor que la anterior", asegura experto

En entrevista con Exitosa, el presidente del Grupo en Vía, Luis Alberto Martell, se refirió al transporte en Lima Metropolitana y aseguró que "cada autoridad es peor que la anterior".

Durante diálogo con Tito Alvites para La Hora del Volante, Martell expresó cuáles serían los retos que tiene la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para el 2024

"No sé si el Perú tendrá algo un karma tan lamentable, pero cada autoridad es peor que la anterior lamentablemente, no importa el color o el partido o el poncho que se pongan, pero cada uno tiene una mediocridad tan grande", dijo a nuestro medio.

De tal modo, precisó que la ATU debería "sincerar los estudios que debería tener como institución", que tiene cuatro años, ya que por esfuerzos corporativos ajenos ya mantienen en elaboración el plan de movilidad de Lima y Callao.

Además, Martell indicó que para realizar un plan de movilidad urbana de una megalópolis se debe realizar los estudios correspondientes, por lo que se deberían terminar en agosto del presente año.

Asimismo, se refirió a las autoridades que ingresan a diversos cargos en el Estado, asegurando que cada uno "tiene una mediocridad tan grande". Ello, debido a que existen algunos que no estarían preparados. "No tienen nada que aportar", agregó.

"Tengo entendido que los anteriores directivos de la ATU, dejaron los cajones abiertos, no hubieron información relevante de los estudios o los proyectos que habían realizado, por lo tanto no hubo una continuidad y eso es muy grave, nose porque no lo han denunciado", agregó.