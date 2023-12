Magaly asegura ser periodista a pesar de no haber finalizado sus estudios: "Aprendí en la calle"

27/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida presentadora de televisión, Magaly Medina, ha vuelto a enfrentarse a las críticas que cuestionan su idoneidad como periodista debido a la ausencia de un título universitario en Periodismo. Utilizando sus plataformas en redes sociales, la popular 'Urraca' compartió declaraciones emitidas en su programa 'Magaly TV, La Firme', donde justifica su posición y reafirma su autoridad en el campo periodístico.

No completó sus estudios

Magaly Medina reconoció públicamente que no completó su carrera universitaria, pero destaca su autodidactismo desde los 8 años. Argumentó que su aprendizaje proviene de la calle y de la colaboración con colegas y jefes periodistas a lo largo de los años.

"Desgraciadamente, no pude terminar mi carrera, pero desde los 8 años que agarré un libro, soy una autodidacta, y he aprendido en la calle, y de cada periodista que me tocó como jefe, como colega", dijo la Urraca.

Orgullo de su carrera televisiva

A pesar de carecer de un título profesional, Magaly Medina se enorgullece de sus logros en la televisión. Defiende su posición como periodista de corazón, alegando que ha ganado su lugar en la industria y nadie puede arrebatarle esa identidad.

"Me siento orgullosa de todo lo que he logrado en mi vida periodística, porque mal que les duela, me considero periodista, periodista desde la médula. Nadie me va a quitar eso porque me lo he ganado", sentenció.

Críticas recurrentes

La 'Urraca' ha enfrentado críticas recurrentes. Algunos conductores cuestionaron a Magaly Medina por no haber completado sus estudios: "A los 24 años acaba de terminar su carrera, vi que lo habían criticado porque había demorado más en terminar la carrera. Lo más divertido es que lo critica gente que ni siquiera ha terminado la carrera".

Magaly responde a críticos

En respuesta, Magaly sostiene que el periodismo era originalmente un oficio, no una profesión académica, y destaca a Paco Igartua como uno de sus maestros.

"Antes que existiera esta profesión, era un oficio ser periodista. Así me lo enseñó mi gran maestro Paco Igartua, no se enseñaba en las universidades, el periodista antes se hacía en las redacciones y en la calle, de esa vieja escuela provengo, y no porque haya querido, sino porque no tuve los recursos una vez que me convertí en madre", comentó.

Magaly Medina persiste en su postura de considerarse a sí misma una periodista, respaldando su experiencia en el campo y desafiando las críticas por no haber finalizado sus estudios. La polémica sobre la formación académica versus la experiencia práctica en el periodismo continúa siendo un tema de debate en el ámbito mediático.