Carlos Bruce garantiza que armas de electroshock para serenos no son letales: "La posibilidad es muy remota"

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, garantizó que el uso de armas de electroshock permitidas a los serenos municipales no son letales, argumentando que "la posibilidad de matar a alguien es muy remota".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el burgomaestre explicó que, tras la aprobación del dictamen correspondiente a los proyectos de ley 7874 y 10075 y la posterior evaluación del Ejecutivo, los serenos podrán finalmente utilizar un arma que les permitirá disparar contra una persona aunque se encuentro a 14 kilómetros de distancia.

Es así que, ante la posibilidad de que este instrumento pueda herir a un delincuente, Bruce aseguró que ello no ocurrirá, ya que no transmite electricidad convencional, sino que genera una pérdida del control muscular y un posterior desvanecimiento.

"Los serenos van a poder utilizar esta arma que permite, a 14 metros de distancia, dispararle una persona y paralizarla. Estos disparos no son letales (...) no es una electricidad convencional lo que transmite esto, sino es un electroshock que hace que pierdas el control de tus músculos y te desvanezcas (...) la posibilidad de matar a alguien es muy remota", declaró a nuestro medio.

La congresista Adriana Tudela, presidenta de la Comisión de Defensa, detalló que el dictamen introduce una modificación en el artículo 20 de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, para incluir las pistolas eléctricas como una herramienta no letal de defensa para los serenos.

Asimismo, la parlamentaria explicó que estos dispositivos de electrochoque emiten una descarga eléctrica que inmoviliza temporalmente a una persona, permitiendo su neutralización sin recurrir al uso de la fuerza letal.

"Están clasificadas como armas no letales y no requieren de licencia de porte de armas, cualquiera puede usarlo, por lo que resulta un absurdo que los serenos, que están expuesto a la criminalidad, no puedan hacerlo", agregó.