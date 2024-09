Caso Andrés Hurtado: 'Chibolín' podría ser líder dentro de una organización criminal, afirma exprocuradora

En conversación con Karina Novoa durante el programa Informamos y Opinamos, la exprocuradora, Katherine Ampuero, afirmó que Andrés Hurtado podría ser el líder de una organización criminal que vincula varios delitos.

Según precisó Ampuero, 'Chibolín' tendría un puesto importante dentro de esta red criminal, cometiendo diversos delitos, que van desde el tráfico de influencias hasta el pago de coimas a funcionarios, a cambio de beneficios.

"Él ha ocupado un rol muy importante de esto, yo lo llamo una organización criminal. No solo hablamos del delito de tráfico de influencias, o delitos de corrupción, pues aquí cae también en el cohecho, que es el pago de coimas a cambio de beneficios", precisó.

Un detalle particularmente impactante que Ampuero dio a conocer, es que Andrés Hurtado contaría dentro de su organización con personas involucradas en lavado de activos, narcotráfico y hasta minería ilegal.

Además, casi todos los ingresos de estas actividades ilegales fueron recibidos por el conductor de televisión, el cual no escondió ni un poco los lujos y la extravagante vida que llevaba.

Tras abrirse una requisitoria contra el conductor de televisión, no tardaron en aparecer los pronunciamientos de parte de políticos y funcionarios públicos que habrían tenido relación con Andrés Hurtado.

Uno de los primeros en rechazar cualquier vínculo con el investigado fue el congresista Alejandro Cavero, quien apareció en una ocasión en su programa. Según declaró, esto habría sido en medio de su campaña en 2021.

"Mucha cercanía yo no he tenido ni tengo con el señor Andrés Hurtado. Yo he asistido una vez a su programa, básicamente, por una invitación que llegó a través de la campaña de Hernando de Soto, con quien Andrés Hurtado sí ha tenido relación y era cercano", indicó.