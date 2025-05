Caso Ashley Vargas: Identifican a sujeto que recibió dinero de familiares de la piloto desaparecida

Ashley Vargas Mendoza, alférez y piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), continúa desaparecida desde el pasado 20 de mayo. En medio de su intensa búsqueda, sus familiares recibieron una llamada en donde un sujeto aseguraba tener haber encontrado a la joven. Para ello, el informante solicitó una suma de S/ 200, la cual fue finalmente depositada por la familia.

Sin embargo, el hallazgo resultó ser falso. Los allegados de la joven confirmaron haber sido estafados, y pidieron mayor empatía por el sufrimiento que los embargaba. Días después de lo ocurrido, se identificó a la persona que habría recibido el monto, quien aseguró no haber realizado la llamada y denunció que habrían utilizado sus datos para tal acto.

Ashley Vargas.

De acuerdo a 'Ocurre Ahora', el presunto involucrado en la estafa fue identificado como Luis Guillermo Salas Reyna, quien a través de la billetera digital Yape recibió el dinero. Sin embargo, él señaló que no tuvo nada que ver con el contacto a la familia Vargas Mendoza, y que es probable que hayan utilizado su número. Salas argumentó que se dedica a realizar transferencias con el aplicativo a clientes de un mercado cercano a la avenida Dos de Mayo.

"Yo no he tenido tiempo para poner la denuncia, yo trabajo, no tengo tiempo. Como yo trabajo en un mercado, a veces ayudo, a unas personas, que no tienen Yape a recibir, pues no, pagos así, del centro comercial. Trabajo por la Plaza Dos de Mayo", manifestó al referido programa de ATV.