Caso Awajún: Denuncian que abusos sexuales contra menores en Condorcanqui han aumentado a más de 900

En diálogo con Exitosa, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, afirmó que las denuncias de abuso sexual contra menores awajún y wampis en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, ha aumentado a más de 900.

En conversación con Karina Novoa, durante el programa Informamos y Opinamos, Rosemary Pioc Tena sostuvo que, desde que se hizo público las múltiples vejaciones sexuales contra escolares entre el año 2010 e inicios de 2024, las denuncias solo han aumentado.

Sobre este aumento de casos, la representante awajún declaró que las denuncias inicialmente habían sido menores porque las comunidades no tienen los recursos necesarios para registrar una denuncia y, peor aún, aun si lo hubiera, muchos apus y directores de los colegios no conocen cómo hacerlo.

"La comunidad no denuncia porque donde se dan estos casos no hay internet, luz ni menos un teléfono para denunciar. Mucho más tristes es que los apus no conocen ni saben cómo ingresar al sistema, ni tampoco hay capacitación. ¿Cómo un padre de familia común y corriente va a entrar al sistema a denunciar?", sostuvo.

Rosemary Pioc también denunció estar recibiendo llamadas de fiscales pidiéndole retractar sus denuncias, así como amenazas contra su vida. Pese a ello, defendió que no se dará a torcer por seguir comunicando este "holocausto".

"Yo he visto abusos sexuales de niñas de 5 años por parte de profesores y para que la niña no grite o no llore, le dan un solo en la manito. Excusas horribles. Esto es un holocausto. Por eso yo no me voy a callar. Lo siento mucho", declaró la representante.