Corte Superior dicta detención preliminar contra conductor que atropelló a seis personas en Av. Abancay

La Corte Superior de Justicia de Lima decidió dictar siete días de prisión preliminar contra Alarino Gabriel Palma Valladares, quien fue protagonista del violento atropello a seis personas en la avenida Abancay el pasado viernes 21 de junio.

Según el comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, este intervalo de tiempo servirá para que el Ministerio Público haga las investigaciones del caso y pueda determinar las causas exactas de este accidente.

De esta manera, Alarino Palma Valladares será puesto en prisión mientras el caso sigue en proceso. El organismo de justicia decidió este dictamen por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves.

Como se recuerda, el pasado viernes 21 de junio, las escalofriantes imágenes de este accidente de tránsito comenzaron a circular en redes sociales y en ellas se aprecia el preciso instante donde este sujeto atropella a seis personas en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.

El chofer perdió el control de su auto y no pudo evitar este terrible desenlace. Como consecuencia de este hecho, los agraviados se encuentran en diversos centros de salud donde se vienen recuperando de sus graves lesiones.

Incluso, la madre de Juan Diego Conejo Meléndez, uno de los afectados de este atropello, denunció que la clínica donde se encuentra su hijo le viene cobrando casi 30.000 soles por la atención médica que recibe. La mujer indicó que estos son montos que no posee por lo que pidió ayuda para poder costear estos gastos.

"Nosotros somos familias de bajos recursos, y ahora me he sorprendido que en la clínica a diario tenemos que pagar S/30 mil. No sé dónde vamos a sacar tanta plata. No le deseo a nadie lo que estoy pasando yo con mi hijo", declararon a nuestro medio.