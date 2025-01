Rafael López Aliaga defiende a Juan Luis Cipriani tras denuncia de pederastia: "Gravísima difamación"

25/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Rafael López Aliaga (RLA) salió en defensa del excardenal Juan Luis Cipriani. El alcalde de Lima, conocido públicamente por ser miembro del Opus Dei, no dudó en manifestarse respecto a la grave denuncia contra el exarzobispo limeño, a quien, tras un informe periodístico presentado por El País, se le atribuyen presuntos actos de pederastia.

RLA llamó "difamación" a denuncia contra Cipriani

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el burgomaestre limeño respondió a una publicación de Exitosa respecto al tema, adjuntando el comunicado oficial que emitió Cipriani. En su pronunciamiento, el excardenal negó todas las acusaciones, y expuso sus argumentos sobre lo que, según sus palabras, le genera "dolor".

Por tal motivo, RLA respaldó las declaraciones, asegurando que esta denuncia no es más que una "difamación", ya que conoce desde hace mucho tiempo al clérigo. Para la autoridad edil, no es justo que se pretenda acusar a "un ser humano" y que este no pueda defenderse debidamente.

"Carta del Cardenal Juán Luis Cipriani al diario El País en relación a la gravísima difamación que está sufriendo. Reitero mi apoyo y agradecimiento al Cardenal Cipriani, al que conozco perfectamente, muchos años. Es injusto acusar a un ser humano y no darle derecho a defenderse", puntualizó López Aliaga.

La postura del alcalde limeño podría estar relacionada a las coincidencias en la fe que mantiene con Cipriani. Esto debido a que ambos son miembros del Opus Dei, jurisdicción de la iglesia católica que posee alcance mundial. Además, hace algunas semanas, el alcalde condecoró al excardenal peruano, otorgándole la Medalla Orden al Mérito Municipal en el Grado de Gran Cruz

Juan Luis Cipriani niega acusaciones de pederastia

Tras las graves acusaciones que fueron presentadas en su contra, Cipriani emitió un extenso comunicado, en donde negó rotundamente lo vertido en el informe periodístico de El País. Según el medio español, una víctima aseguró que el excardenal peruano le realizó tocamientos indebidos cuando era menor de edad, y que su denuncia fue conocida incluso por el Opus Dei.

Frente a esto, Cipriani aseveró ser inocente, y que él solo cumplió con las restricciones establecidas por el Vaticano. En el documento, remarca que el Papa Francisco, a pesar de las restricciones que recibió en 2019, le permitió en 2020 reanudad sus labores pastorales.

"Aprovecho esta ocasión para manifestar mi rechazo y repulsa total hacia los abusos sexuales a menores y personas vulnerables, y reitero mi compromiso con la lucha de la Iglesia para erradicar esta lacra", se lee en parte del comunicado.

