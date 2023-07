'Caso mocha sueldos': Congreso promoverá denuncia contra Jorge Flores Ancachi

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República informó que promovera una denuncia de oficio contra del parlamentario Jorge Flores Ancachi.

A través de su cuenta oficial de twitter, el grupo de trabajo congresal señaló que la iniciativa es promovida a raíz del presunto recorte de sueldos a los trabajadores su despacho revelado por un medio local.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Flores Ancachi.

La entidad también utilizó sus redes sociales para dar a conocer que dichas acciones se efectuarán por la presunta comisión del delito de concusión y, alterativamente, cochecho en agravio del Estado.

Las acusaciones en contra del congresista de Acción Popular llegan luego de que salieran a la luz unos audios donde se le escucha al parlamentario conversando con sus trabajadores sobre el recorte de sueldos.

Flores Ancachi habría pedido al personal de su despacho que le entreguen el 10% de su salario y el 50% de los bonos que perciben. Además, en el registro se le oye mencionar que le ofrecieron 250 mil dólares a cambio de ceder puestos en su despacho.

"Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10 por ciento (de su sueldo), yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50 (por ciento). Lo han cumplido, en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño que lo hacen los demás", se le escucha decir a Flores Ancachi en un audio de enero de este 2023.