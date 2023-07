Procuraduría General solicita iniciar diligencias preliminares contra congresista Jorge Flores Ancachi

La Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, acusado de presuntamento recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la entidad señaló que dichas acciones se efectuarán por la presunta comisión del delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado.

A raíz de una denuncia periodística de un medio local, salió a la luz que el parlamentario habría pedido al personal de su despacho que le entreguen el 10% de su salario y el 50% de los bonos que perciben.

"Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10 por ciento (de su sueldo), yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50 (por ciento). Lo han cumplido, en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño que lo hacen los demás", se le escucha decir a Flores Ancachi en un audio de enero de este 2023.