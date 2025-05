Caso Suero Defectuoso: Sobreviviente denuncia haber sido intimidado por médico de clínica Sanna

29/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Omar Garay, sobreviviente al suero defectuoso, denunció haber sido intimidado por un médico de la clínica Sanna que lo operó.

Paciente afectado por suero y su paso por la clínica Sanna

En conversación con nuestro medio, Garay aseguró que no ha recibido comunicación por parte de Medifarma y la clínica Sanna tras resultar afectado por la dosis. Del mismo modo, indicó que Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) fue la única entidad que se comunicó con él, no obstante, no han vuelto a tener contacto.

"(¿Se ha comunicado alguna de las instituciones involucradas en tu situación?) Ninguna, el único centro que conversó conmigo y me tomó la denuncia fue Susalud. Luego no se han vuelto a comunicar conmigo, solo me enviaron un informe. Por parte de Medifarma y la clínica Sanna de San Borja, no hay ningún tipo de comunicación", declaró.

Asimismo, el sobreviviente denunció un trato intimidante en la clínica. Garay se acercó al centro de salud para realizar una corrección de su descanso médico y, tras ingresar a la oficina del doctor, este le dijo en tono intimidante de que espera que no lo esté "perjudicando".

"Yo me acerco a la clínica Sanna para poder hacer la corrección de mi descanso médico que mi empresa me había observado. Cuando ingreso a la oficina del doctor, me corrige y me dice una manera fea: 'Ya me he enterado de tu caso, espero de que no me estés perjudicando porque yo te he operado bien'. En ese momento no supe como reaccionar", expresó.

El impactante testimonio del sobreviviente al suero defectuoso

Según contó, le comunicaron que se le suministró un suero fisiológico defectuoso una semana después de la intervención quirúrgica a la que se sometió. Tras confirmarse que era uno de los pacientes que recibió la solución acuosa dañada, la clínica le indicó que debía de realizarse una serie de exámenes.

Garay aclaró que, cuando iniciaron con el suministro del suero, él sintió un dolor muy fuerte. Este síntoma fue comunicado a la enfermera, anestesiólogo y personal médico que estuvo a cargo. Pese a ello, no le habrían tomado importancia ni atendido sus incomodidades.

"Todo el tiempo estuve indicando que el dolor de mi brazo era demasiado fuerte, que me quemaba, tenía dolores de cabeza, sentía que los ojos se me salían, pero no me tomaron importancia. Me indicaron que era producto de mis nervios", dijo en Exitosa.

De esta manera, el sobreviviente al suero defectuoso, Omar Garay, denunció haber sido intimidado por un médico de la clínica Sanna que lo operó.