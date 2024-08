César Vásquez se contradice en declaraciones sobre Serums, según exministro de Salud: "Muy sospechosa"

19/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que el titular del Minsa, César Vásquez, registra contradicciones en su defensa de los exámenes Serums, los cuales ahora pasarán a disposición de la cartera ministerial en cuestión.

Cuestiona medidas de Minsa sobre Exámenes Serums

En el programa Informamos y Opinamos, Cevallos cuestionó las medidas que actualmente está tomando el Minsa respecto a los exámenes para acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums). En esa línea, expresó que el ministro César Vásquez estaría entrando en contradicciones.

"El ministro hace mal en decir que no es necesario este examen, y sin embargo toman otro. Entonces, ¿para qué toma otro el ministerio de Salud si no es necesario un examen de evaluación? Hay una contradicción en lo que dice el ministro. Y una contradicción muy sospechosa porque justamente lo dice cuando, lo que hace la Enam es mostrar qué alumnos y de qué facultades tienen mejores calificaciones.", mencionó Cevallos.

Previamente, el exministro de Pedro Castillo mencionó que esta situación no se debe a un problema económico como lo ha señalado César Vásquez, sino más bien a un asunto de calificación médica. Además, resaltó la importancia de realizar dichas evaluaciones.

"Yo francamente pienso que debe haber un cambio en toda la formación, no solo de calificación, de capacidad de los profesionales. No tanto en la universidades más prestigiosas que tenemos, sino en la enorme cantidad de facultades que se han aprobado. Este tema de la formación es importante. El examen que realiza la Enam, de alguna manera, trata de calificar a los más aptos", sentenció

Podrían haber intereses particulares, advierte Cevallos

Asimismo, sugirió que exista la posibilidad de que existan intereses en particular por parte del actual titular del Minsa. " Y hay facultades, no sé si es casualidad o no, que están muy vinculadas al ministro, que son las peores notas que han tenido los profesionales que han sido evaluados .", resaltó.

Me parece que hay que respetar a la academia. necesitamos marchar hacia una revisión integral de la formación profesional y de la cantidad de profesionales que necesitamos en el país, pensando también en las necesidades sanitarias, y no utilizar esta plataforma para sacar una ventaja política porque estoy en un cargo que es muy importante, como lo es el ministerio de Salud", enfatizó Cevallos.

De esta manera, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, cuestionó la medida tomada por el actual titular del Minsa, César Vásquez, con respecto a la evaluación Serums, indicando que existen "contradicciones" de su parte.