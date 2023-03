Chiclayo: Madre y su hijo mueren electrocutados tras tocar cable de internet en plena lluvia

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Fatal! La tragedia enlutó Lambayeque cuando una madre y su menor hijo de 7 años murieron electrocutados tras tocar un cable de internet en plena lluvia. Sus restos fueron hallados en las espaldas de la escuela Santa Magdalena Sofía en la parte central de Chiclayo.

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A (ENSA), informó a través de un comunicado lo acontecido: "Al promediar las 7:00 p.m., dos personas perecieron tras tocar un cable de internet energizado que estaba descolgado. Todo apunta a que este habría estado utilizándose de manera clandestina en la cuadra 3 de la calle Francisco Cuneo de la urbanización Patazca".

En esa línea, dicha empresa indicó que ofrecerá todas las facilidades para el esclarecimiento del fatídico suceso.

Según información de la Policía Nacional del Perú, ambos occisos fallecieron a raíz del efecto de la electrocución. Por otro lado, las declaraciones de los vecinos apuntan que el cable con el que interactuaron las víctimas estaba descolgado, mientras ellos caminaban bajo la lluvia. Además de confirmar que la muerte de ambos fue en el acto.

Trágica muerte en Chiclayo

Madre y su hijo fallecen electrocutados tras tocar un cable de internet en plena lluvia

El nombre de la adulta fallecida es Bercelia Rache, procedente de Pomalca, provincia de Chiclayo, región Lambayeque; precisa información de la Policía Nacional del Perú.

Evite accidentes eléctricos

La empresa de electricidad ENSA, invocó a la ciudadanía chiclayana a velar por su seguridad en torno a temas de electricidad, y más aún en este periodo de lluvias.

En ese sentido, pidieron que las personas no se expongan al peligro y llamen a un técnico especialista en caso se presente un hecho que pueda generar accidentes de este tipo.

Ciclón Yaku

Las fuertes y recurrentes lluvias de los últimos días provienen de la presencia del ciclón Yaku. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) señaló que frente a la costa norte y centro de nuestro país se presenta un inusual "ciclón de características tropicales no organizado" llamado Yaku, que proviene de un vocablo quechua que significa "agua".

Según información de esta entidad, este influye en las lluvias extremas en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque y advierte el incremento de estas en La Libertad, Lima y Áncash.

¿El ciclón Yaku llegará a transformarse en huracán en el Perú?

La ingeniera meteorológica del Senamhi rechazó completamente la posibilidad de que esto suceda.

"No podría pasar, porque el agua se está calentando solo en esa zona (costa norte), y tenemos la Corriente de Humboldt que es fría y que, aunque por ahora se ha corrido hacia el sur, no podría generarse. Para convertirse en un tifón o huracán (...) no tendría los medios de otras zonas que realmente son cálidas", argumentó.

"Este ciclón no es de las mismas características que uno tropical. Si se acerca un poco más hacia nuestras costas ya se debilita porque el agua solo está cálida en la parte norte. En la parte de Lima, todavía el agua está neutra (...) No pudo estar incursionando como un huracán que viaja y se conecta a tierra", añadió.