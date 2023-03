Chiclayo soportó más de 12 horas de lluvias intensas

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ciudad de Chiclayo, en la región de Lambayeque, amaneció inundada tras resistir al menos 12 horas de intensas lluvias desde que se registrara su inicio alrededor de las 5 de la tarde de este miércoles, generando que diversas calles dificulten el transito peatonal y vehicular.

De acuerdo a ello, las precipitaciones han afectado también a distritos como Olmos, Mórrope, Íllimo, Zaña; Pátapo, Cayaltí, Tumán, Monsefú; Picsi, Túcume y Jayanca en las últimas horas. A raíz de ello, los vecinos solicitaron ayuda a las autoridades para saca el agua de sus moradas.

Tumán fue una de la zonas más afectadas

Exitosa llegó a una de los lugares más afectados por precipitaciones que duraron más de 12 horas.

Asimismo, algunos ciudadanos advirtieron que las quebradas de Santa Lucia y La Provincia, ubicadas en la jurisdicción Pátapo se activaron, lo que causó un huaico y el desbordamiento de una acequia que perjudicó a varios residentes esta mañana. Hasta el momento no se han reportado daños materiales o fallecidos y espera un pronunciamiento de los Gobiernos locales.

Piden ayuda

En un enlace en vivo para Exitosa Perú, se informó que diferentes avenidas han presentado la pérdida de postes de luz y la caída de la electricidad en distintas zonas, además de afectar las viviendas de alrededores.

Un poblador de Tumán señaló que aguardan la llegada de ayuda de la comuna y que no se "demoren" en el removimiento de los escombros; puesto que las vías no cuentan con canaletas para retirar el agua; dado que alegaron que se sienten "abandonados" por el Gobierno Central y Regional durante años porque no realizaron planes de contingencia y de prevención.

"Nos ganó en la madrugada, entró todo el agua. Esto al ser una zona baja, aprovecha para entrar, ojala que venga el municipio y que con la motobomba lo puedan retirar. Puse bolsas de arena, pero igual ingresó. Debemos colocar un muro de cemento y tener más cuidado para que la municipalidad lo saque, porque esto provoca dengue y puede afectar a todos los sectores. Este lado hueco y que las autoridades hagan su trabajo", declaró para nuestro medio.

No habrá clases

En ese sentido, la Gerencia de Educación de Chiclayo ha comunicado que se han suspendido las clases en las escuelas nacionales y particulares para evitar que los estudiantes sufran los estragos de la naturaleza y preserven su integridad física y mental.

De esta manera, la ciudad de Chiclayo se ha visto perjudicada durante más de 12 horas por las lluvias intensas que cayeron desde ayer, lo que provocó la inundación de sus principales calles.