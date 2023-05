Choque en Surco: Familia de chófer fallecido denuncia que empresa Flores no respeta las horas de sueño de los conductores

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Familiares del chófer fallecido en accidente de tránsito en la Panamericana sur denuncian a la empresa de transporte interprovincial Flores por no respetar los horarios de sueño de sus conductores.

La hija del conductor fallecido manifestó que la empresa de bus Flores no controla las horas de sueño de los trabajadores. Ella indicó que su padre llegaba 6:00 a.m. y debía salir para trabajar a las 10:00 a.m. También recalcó que, a su padre nunca le dieron descanso. De igual manera, precisó que la empresa interprovincial nunca pone a chóferes de reemplazo y que solo cubre la ruta un conductor.

"Nunca tenía descaso. La empresa no le puso otro chófer de reemplazo. Para Ica nunca ponen conductor de reemplazo. Ni Flores ni nadie ponen chóferes de reemplazo. Siempre va solo uno manejando", denunció la hija del conductor fallecido.

¿Cómo fue el choque en la Panamericana Sur?

El accidente de tránsito entre un bus interprovincial y un tráiler en la vía Panamericana Sur dejó como saldo un muerto y 25 personas heridas.

El bus interprovincial Flores habría partido desde Ica y se dirigía hasta el distrito de La Victoria cuando a la altura del Jockey Plaza choca contra un tráiler que permanecía estacionado en plena vía por presuntamente presentar fallas mecánicas.

Ante ello, el conductor de carga pesada, Julio César Portal Sánchez, precisó que la unidad estaba detenida en el lado izquierdo de la Panamericana Sur y había encendido las luces intermitentes.

Según los testimonios de los pasajeros del bus, el conductor habría estado manejando sin copiloto, por lo que se habría quedado dormido producto del cansancio; tras ello, es que no se percató que un vehículo de carga pesada habría estado estacionado en el lado izquierdo de la vía a la altura del Jockey Plaza.

Algunos heridos fueron evacuados en camillas por medio de las ventanas del bus interprovincial y otros se quedaron tendidos en el pavimento de la carretera. Asimismo, la Municipalidad de Surco trasladó a los heridos diferentes clínicas locales.

También asistieron los voluntarios del Cuerpo General de Bomberos quienes auxiliaron con una escalera a los heridos que se encontraban en el segundo piso del bus de transporte interprovincial Flores.

Frente al hecho, el coronel PNP Gerardo Araujo, jefe de la división de tránsito, indicó que los heridos se encontraban estables y que el accidente estaba en proceso de investigación.