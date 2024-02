Chorrillos: Encuentran el cuerpo de adolescente que fue arrastrado por el mar en la playa Agua Dulce

El cuerpo sin vida de un adolescente de solo 15 años ha sido encontrado en la playa Agua Dulce luego de que fuera arrastrado por el mar este sábado en el distrito de Chorrillos.

El cadáver del menor de edad fue hallado alrededor de las 06:00 de la tarde de hoy, luego de que un grupo de bañistas avistara a una persona en el agua.

Cabe decir que tras tomar conocimiento sobre el reporte de los ciudadanos, salvavidas de la zona se acercaron al cuerpo.

Según el reporte del coordinador de Playas de la Municipalidad de Chorrillos, Omar Pérez, los restos sin signos vitales del adolescente fueron colocados a buen recaudo en una tablilla.

Lamentablemente, la descripción de la familia del menor coincidía con su apariencia y, luego de detectar que vestía el short rojo que habían señalado sus parientes, presumieron que se trataba del adolescente de 15 años.

Si bien los restos del menor han sido encontrados por la tarde de este domingo 18 de febrero, la búsqueda venía siendo desarrollada desde ayer.

De acuerdo con el reporte del caso, fue este sábado cuando la víctima fue arrastrada por el mar en la playa Agua Dulce luego de asistir al balneario junto a sus parientes en lo que iba a ser un paseo familiar.

"Él vino con sus padres. Cuando él estuvo en el mar, las olas lo jalaron y ya no pudimos sacarlo. En ese momento, no tuvimos apoyo de ningún salvavidas. Gritábamos auxilio y nadie nos apoyó. Si el estado del mar implica peligro, debieron de poner bandera roja para alertar. No había bandera roja en esta playa", había indicado sus seres queridos.