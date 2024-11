Cieneguilla: ¡Insólito! Geomallas de S/7 millones terminan en chanchería tras error en expediente técnico

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez, expresó su indignación por la situación de las geomallas en su distrito, ello luego de que terminen en una chanchería tras error en expedientes técnicos.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el burgomaestre indicó que se adelantó el 10% a la empresa para poder traer las geomallas al Perú y precisó que estas se hacen a la medida del lugar, basándose en el expediente técnico.

"No solamente se firmó el contrato, se adelantó siete millones, es decir, de los 74 millones se adelantó el 10% a esta empresa para que pueda traerlos. No hay estas mallas en el Perú, creo que lo traen desde Europa. Hay que tener presente que cada malla se hace de acuerdo a la medida del lugar, ya vienen diseñadas para cada espacio. No puedes cambiarla a otro sitio", declaró.