Detonan dos explosivos en vivienda de Comas y familia contempla mudarse tras atentado

En Comas, una vivienda de dos pisos fue atacada por delincuentes que lanzaron dos granadas tipo piña. La casa quedó con los escombros que la explosión produjo, dejando sumidas en trizas las puertas de vidrio del recinto. Una de las dos familias que habita el lugar se mudó del lugar, mientras la otra estaría haciendo lo propio.

La dueña de la vivienda detalló cómo sucedió el atentado. Ella explicó que una primera explosión se sintió desde el primer piso. Los delincuentes habrían llegado y dejado el explosivo cerca de la fachada. La segunda explosión provino desde el segundo piso del recinto, en donde vivían sus familiares por separado.

"Se han subido y han dejado ahí (¿quién vive en el segundo piso?) Mis primos, pero nosotros no tenemos problema con nadie, no hemos tenido ningún tipo de amenazas, nada. (...) El primero que tiraron fue ahí (fuera de la casa), que fue una granada de mano. Luego regresaron y subieron y lo dejaron aquí en la misma puerta donde reventó todo. Toda la familia que vive aquí ya se fue, no está acá. Se ha ido para otro lado, nosotros estamos en lo mismo, de retirarnos por ese miedo a vivir acá", comentó.