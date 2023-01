CNDDHH denuncia a la PNP por presunta violación a los derechos durante intervención a la UNMSM

21/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Cruz Silva, denunció este sábado a la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunta violación a los derechos en su intervención a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Durante el diálogo con Jesús Verde en Hablemos Claro, la letrada sostuvo que el operativo policial al interior de la casa de estudios, donde se alojaban numerosos manifestantes de diversas regiones del país que participaron de la jornada de protestas en Lima, se efectuó sin la presencia de fiscales ni abogados.

"Denunciar en principio todo esto: primero, esta actividad ha sido sin presencia de Fiscalía nuevamente, como fue en la Conferedación Campesina del Perú. Segundo, no han dejado entrar a los abogados, a pesar de que nos hemos identificados con los carnés. Y tercero, a los periodistas tampoco", declaró en nuestro medio.

"Aquí se están violando todos los derechos fundamentales no solamente de los detenidos, porque no están con su abogado, sino también de los abogados en general y de los periodistas", agregó.

También cuestionó a la PNP por la "desproporción" y el procedimiento con el que intervino en el recinto, accionar que, según precisó, se realizó sin la comparecencia de la Fiscalía de la Nación.

Ante ello, dijo tener información de que la institución liderada por Patricia Benavides "estaría denunciando" a la Policía "por adelantarse" con el operativo, por lo que sería declarado nulo.

"Si un fiscal estuviera aquí, no estarían tratando así a los estudiantes, permitirían el acceso a los abogados, de la Defensoría del pueblo y no maltratarían a los periodistas", lamentó.

En otro momento, Silva relató que, cuando se apersonó a la UNMSM, un grupo de efectivos policiales le golpearon en la pierna y le retiraron a la fuerza de la San Marcos, a pesar de presentarse como la defensa legal de los protestantes.

"En el colmo en un Estado de Derecho, me han golpeado en la pierna y me han retirado; y a un periodista falsamente le han indicado de que pertenecería a la universidad, eso con el evidente fin de detenerlo, el periodista estaba siendo cercado por seis policías y en ese momento cuando yo voy detrás a indicarles que es periodista, me golpean", contó.