Comunidad LGBTI exige la derogación del decreto que califica como enfermedad a las personas transexuales

En exclusiva para Exitosa, la política transgénero, Gahela Cari, condenó el decreto que califica a los transexuales como personas con alguna enfermedad mental.

En conversación con Nicolás Lúcar, para Hablemos Claro la invitada comentó que, lo que se busca desde diferentes colectivos relacionados con la comunidad LGTBI, es la derogatoria de la normativa al considerarla como errada.

"Los espacios de investigación, los espacios científicos en medicina han rechazado este decreto supremo porque no tiene sustento legal, no tiene sustento científico, no tiene sustento médico. Lo que ha hecho el Minsa es sacar una resolución ministerial que evidentemente es un pequeño avance. Desde la coordinadora nacional LGTBI, se está exigiendo la derogación del decreto supremo transfóbico", lamentó.