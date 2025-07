Congresista Diana Gonzáles califica como "vergonzoso" el evento que condecoró a Dayanita

La congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) cuestionó a su colega Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) por haber condecorado a la actriz cómica 'Dayanita' en medio del conflicto social por el paro minero.

La también integrante de la Comisión de Energía y Minas del Congreso calificó como "vergonzoso" la premiación realizada por el segundo vicepresidente del Parlamento. Como se recuerda, el acto protocolar fue llevado a cabo el último viernes 11 de julio en la Plaza Bolívar.

En entrevista en Canal N, la parlamentaria no ocultó su malestar por el reconocimiento otorgado a manos del también hermano del prófugo Vladimir Cerrón. En ese sentido, Gonzáles Delgado lo emplazó a dar explicaciones sobre las razones por la cual entregó dicha condecoración.

En #PasosPerdidos , la congresista Diana Gonzales criticó la condecoración otorgada por Waldemar Cerrón a la actriz cómica Dayanita en medio del debate sobre la ley MAPE y bloqueos mineros. "Me parece totalmente fuera de la realidad"

"No encuentro razón, me parece totalmente fuera de la realidad y debería explicarlo el mismo congresista, además vicepresidente. Sí, de verdad me ha parecido un espectáculo vergonzoso", sostuvo.