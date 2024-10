Contradicciones en el Ejecutivo: Adrianzén confirma que Boluarte estuvo en Mikonos pese a que vocero lo negó

Durante la conferencia de prensa en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el titular del gabinete, Gustavo Adrianzén, aseguró que la mandataria Dina Boluarte sí estuvo presente en el condominio Mikonos los días que el 'cofre' presidencial fue visto visitando los inmuebles en Asia.

La afirmación del premier contradicen las recientes declaraciones del vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien negó rotundamente la presencia de la presidenta en el mencionado lugar.

En conversación con la prensa, el jefe de la PCM explicó que la jefa de la Nación sí estuvo en Mikonos los días en que el vehículo presidencial fue visto en la mencionada zona, aunque aclaró que detalles específicos sobre sus movimientos son confidenciales.