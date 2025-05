María Pía Copello y Carlos Vílchez se quiebran tras muerte de integrante de 'MQM': "Fue una gran persona"

No fue fácil hablar, pero lo hicieron con el corazón en la mano. María Pía Copello y Carlos Vílchez compartieron entre sollozos la triste noticia del fallecimiento de un integrante de 'Mande quien mande', alguien que marcó sus vidas dentro y fuera de cámaras.

La tarde del lunes 26 de mayo arrancó en 'Mande quien mande' con una noticia que nadie esperaba: el fallecimiento de José Lara, un miembro fundamental de la producción y rostro conocido detrás de cámaras en América Televisión. María Pía Copello, visiblemente conmovida, fue la encargada de dar la noticia y lo hizo con ese tono humano y cercano que la caracteriza.

Todo el equipo se paralizó por un momento y el ambiente se cargó de tristeza. Entre ellos, 'La Carlota', el popular personaje de Carlos Vílchez, rompió en llanto, dejando ver la enorme relación de años que tuvo con José Lara.

El actor, entre lágrimas, compartió: "Yo conversé con él la semana pasada y ya no lo sentía tan bien que digamos, pero no sabía que estaba tan mal. Él y yo hemos compartido muchos años", añadió.

"Conversábamos todos los días, a mí me mandan un mensaje a casi las 7:00 am, y yo me asusté mucho, veo que era el mensaje de su hija y yo me puse muy mal porque siempre lo quise, fue una gran persona, un profesional. Y de pronto ver que alguien con 48 - 49 años se va de esta vida, es muy doloroso".