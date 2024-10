CAL sobre inseguridad en Perú: "El problema es la corrupción que viene de las entrañas del Estado"

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, se refirió a la inseguridad ciudadana que aqueja al país, afirmando que dicha situación no está siendo atacada de manera correcta cuando la verdadera y principal problemática es "la corrupción que viene de las entrañas del Estado".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el decano del CAL sostuvo que en la gestión que busca erradicar la inseguridad ciudadana en el país existe falta de criterio, coordinación, así como políticas que brinden una solución a este lamentable flagelo.

"Lo que no está bien es esa falta de criterio, esa falta de coordinación, esa falta de políticas de seguridad (...) ¿Estamos atacando el problema o estamos atacando a personas vulnerables, desviando la atención? ¿Cuál es el problema? La corrupción que viene de las entrañas del Estado, de los propios sectores políticos", declaró a nuestro medio.

Asimismo, reiteró que el actual Gobierno es uno sin rumbo, sobre todo porque carece de un plan efectivo en materia de seguridad y la posibilidad de que intervenga gente capacitada en el tema es nulo debido a que ellos mismos no tienen intención de participar.

"Tenemos un Gobierno sin rumbo y sobre todo en materia de seguridad ciudadana, no hay un plan, no hay una decisión acertada en esta materia, (...) se han llenado de gente incompetente y lo peor es que la gente competente no quiere participar", agregó.