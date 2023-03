Contralor Nelson Shack propone crear un Ministerio de Infraestructura para ejecutar grandes obras

14/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El contralor de la República, Nelson Shack, se pronunció luego de que la presidenta Dina Boluarte anunció la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura y propuso que se cree un Ministerio de Infraestructura que se enfoque en ejecutar las grandes obras públicas que necesita el territorio nacional.

"Lo que hay que crear no es un coordinador, ni un financiador, lo que hay que crear es otro ejecutor. Es por eso que yo he propuesto que [...] necesitamos un ministerio que, no es que cree otra agencia, no es que cree más burocracia, no [...] Crear un nuevo ministerio que se dedique a nivel nacional a hacer todas las obras públicas, grandes y complejas", declaró para Canal N.

Según sostuvo el contralor, el problema con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) nace en que dejó de ser un ente coordinador y financiador recién en el 2020, para pasar a ser un ente ejecutor de las obras.

Tras ello, señaló que consistió en proyectos de reconstrucción y no de soluciones integrales ante los fenómenos naturales, como es el caso de las intensas lluvias originadas en la actualidad por el paso del ciclón Yaku.

Integrar agencias y adoptar buenas prácticas

Shack Yalta manifestó que la referida solución, que plantea la Contraloría de la República, se basa en integran las agencias en materia de infraestructura correspondientes a diferentes sectores; tales como el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), entre otras.

Además, manifestó que la reciente experiencia con la ARCC demostró que funciona el mecanismo de Gobierno a Gobierno para ejecutar obras. Por ende, propuso que la nueva cartera ministerial adopte esas prácticas y también sume a funcionarios públicos, así como a profesionales del sector privado de primer nivel.

"Eso es lo que debería hacer este nuevo Ministerio de Infraestructura, que tenga nuevas reglas de contratación, que pueda adoptar todas esas buenas prácticas que ya aprendimos los peruanos [...] y poder conformar un ministerio de gente altamente calificada, proba, que esté bien remunerada y que resuelva estos problemas", precisó.

Emergencia por lluvias

De igual manera, el contralor se refirió a la emergencia en el país generada por las fuertes precipitaciones y dijo que es necesario se garantice la ayuda humanitaria para los damnificados.

Asimismo, indicó que el dinero no es un factor que represente un problema porque los gobiernos regionales y locales cuentan para ello con disposiciones expuestas en la Ley de Presupuesto y Ley de Contrataciones del Estado.

"Por eso saludo la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, de establecer una mesa de ayuda en el sistema de abastecimiento, para que puedan clarificar. La Contraloría está coordinando con ellos también para hacer lo propio", agregó.

Tras estas declaraciones, hoy se conoció la propuesta del contralor Nelson Shack para crear un Ministerio de Infraestructura dedicado a ejecutar las grandes obras públicas que requiere el país.