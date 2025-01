Corte de agua HOY jueves 16 de enero: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

16/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este jueves 16 de enero.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Ate, Comas, Surco y San Borja deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este jueves.

Villa María del Triunfo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Tablada Zona Nueva y P. J. Tablada de Lurín. 12:00 a.m. a 6:00 a.m. Rotura de tubería Sector 315. P.J. José Gálvez.

A.H. Unidos Sector La Pradera; A.H. Alto Miraflores, A.H. La Inmaculada, A.H. Ceres, A.H. Las Flores, A.H. La Pradera, A.H. Las Gardenias, A.H. Ampl. San Martín, Mz. 122D, 122E, A.H. Sector San José Obrero, A.H. Las Dunas, A.H. Ampl. 65 Mz. 162F, A.H. San Carlos, A.H. Comité 70A Mz. 134E, A.H. Ampl. Chilca, A.H. Parcela B, A.H. Sector Las Terrazas, A.H. Ampl. 186D2, 182E, A.H. Alto Miraflores Mz. A, B, C y D, A.H. Parcela B Ex 14 de Febrero, A.H. San Martín II etapa, A.H. Ampl. Las Margaritas Mz. 148C, 148F, 148E. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Cerro Sauce Alto Sector 1 9:00 a.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio

Ate

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Horacio Zevallos, A.H. Dulce Amanecer A.H. Corazón de Jesús A.H. Cocharcas, A.H. Los Jardines Grupo L, A.H. 13 de Noviembre, A.H. Cruz de Mayo, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Los Rosales A.H. San Francisco de Asís, A.H. 27 de Marzo, A.H. San Sebastián, A.H. Los Ángeles, A.H. Nueva Juventud, A.H. Cesar Vallejo, A.H. Las Laderas, A.H. Las Lomas. 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Limpieza de reservorio

Comas

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Año Nuevo, A.H. Año Nuevo Sector 27 de Noviembre Zona A, A.H. Año Nuevo Zona C, A.H. Año Nuevo Zona D, A.H. Año Nuevo Zona E, A.H. Nuevo Sector Primavera, A.H. Collique, A.H. 9 de Septiembre, A.H. Villa Violeta, Asoc. Túpac Amaru, Coop. La Calichera, Coop. Pablo VI, Coop. San Hilarión, Coop. Sangarará, P.J Año Nuevo, Coop. Juan Velasco Alvarado, P.J. El Carmen Alto, P.J. El Progreso, Urb. Los Chasquis, Urb. El Pinar, Urb. Primavera, Urb. Collique, Urb. Villa Oropeza. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Surco

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 59 125. Cercado, Asoc. Fundo Venegas, Asoc. Raúl Porras Barrenechea, Asoc. Santo Cristo, P.J. San Carlos, Urb. Santiago Antúnez de Mayolo, Urb. La Huaca, Urb. La Huaca 2 y 3, Urb. 13 de Octubre, Urb. Los Rosales, Urb. San Pedrito, Urb. Santo Tomás, Urb. Las Viñas de Santo Cristo, APV Santiago Aguilar Malache; Los Rosales. Cuadrante afectado: Av. Almirante Miguel Grau, Av. Paseo de La República, Av. Santo Cristo, Av. Jorge Chávez, Av. Franklin Roosevelt, Av. Castillo, Calle Doña Nora, Calle Doña Elsa. 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Empalme de tubería.

San Borja

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 53.

San Borja: Agru. Fundo Calera de La Merced El Potao, Urb. La Merced, Asoc. Santa Rosa, Urb. Primavera.

Surquillo: Urb. La Calerita, Urb. Primavera, Urb. Villa Victoria.

Cuadrante afectado: Jr. Roberto Ramirez del Villar, Av. José Gálvez Barrenechea, Av. Angamos Este, Av. Tomás Marsano, Calle Ricardo Angulo, Calle Alejandro Peralta. 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Empalme de tubería

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 406. Asoc. Inca Manco Cápac Programa La Basilia, Parque Zonal Wiracocha, Urb. Industrial Las Flores 81, Hiper Mercados, APV Inca Manco Cápac 2da Etapa, Urb. Villa Flores, APV Inca Manco Cápac 3ra etapa, Los Jardines de San Vicente, A.H. Los Palomares B, Asoc. de Viv. Villa Casuarinas, A.H. Cerro Sauce Alto Sector 1, Asoc. San Vicente, Asoc. San Marcos, Asoc. Pro. Viv. Chavín de Huantar, APV Inca Manco Cápac 2da Etapa, Fábrica CELIMA. 9:00 a.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio

