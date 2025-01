Corte de agua HOY martes 14 de enero: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

14/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este martes 14 de enero.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Cercado de Lima, Villa María del Triunfo, Callao, Magdalena, Ate, Barranco, Comas, Lince, San Juan de Lurigancho y Pachacámac deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este martes.

Cercado de Lima

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 32; A.H. 4 de Enero; A.H. Mirones Alto; A.H. 9 de Octubre 2° Et.; Asoc. Palermo II; Cercado; P.J. Carrizal El Carmen; P.J. Chacra Puente; P.J. 3 de Mayo; P.J. Mirones Alto; P.J. Mirones Bajos; P.J. 1 de Octubre; P.J. El Planeta; P.J. El Rescate; P.J. San Francisco; P.J. 1 de Setiembre; P.J. Villa María del Perpetuo Socorro; Urb. Conde de Las Torres; Urb. Industrial Conde; Urb. Parque Unión; Urb. Remo; Urb. San Fernando; Urb. Trinidad; Urb. Zona Industrial; Cuadrante afectado: Av. Argentina, Av. Industrial, Av. Meiggs, Jr. Boterín, Av. Morales Duárez, Ca. Reque 12:31 a.m. a 9:00 a.m. Reparación de rotura de tubería

Villa María del Triunfo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Paraíso P.J. San Gabriel Alto Sector San Gabriel V Alto (Sector 408) 9:11 p.m. (Lunes) a 2:00 a.m. (Martes) Bajo presión en las redes

Callao

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. Los Jazmines - Etapa III; Urb. Albino Herrera 9:03 p.m. a 3:00 a.m. Reparación de rotura de tubería

Magdalena

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Cercado; Urb. Orbea; Urb. Oyague. Cuadrante afectado: Av. La Marina, Av. Brasil, Jr. Puente y Cortez, Av. Independencia. 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Ejecución de empalme

Ate

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Huaycán Zona O. Cuadrante afectado: UCV 185-186-187-178-195 R-B5; A.H. Huaycán Zona Q; UCV 24 de Diciembre R-B6 UCV 199 - 196B Ampliación 200B -200-230-231 R-B9; A.H. Huaycan Zona Z CR-284 ALA UCV 233 233B - 233E R-236 ALA 233B - 233E Parte Alta Ampliación Santa Rosa. 3:00 p.m. a 11:50 p.m. Limpieza de reservorio

Barranco

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Cercado; Urb. Confraternidad; Urb. La Viñita. Cuadrante afectado: Av. El Sol Oeste, Av. Miguel Grau, Av. Sáenz Peña; Malecón Paul Harris 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Empalme de tubería

Comas

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. El Álamo; Urb. El Retablo; Urb. El Retablo I, II y III etapa; El Retablo IV; Urb. Santa Luzmila I y ll etapa. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Lince

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Agru. Hipólito Unanue; Cercado. Cuadrante afectado: Av. General Carlos Salaverry; Av. Guillermo Prescott; Av. César Vallejo; Av. Mateo Pumacahua, Jr. Belisario Flores. 12:00 a.m. a 11:00 p.m. Empalme de tubería

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 403: A.H. Héroes de La Breña, APV Compradores de Terrenos de Campoy, APV Huancayo, APV Punta de Huancayo, Asoc. San Roque de Campoy, Asoc. Los Pinos de Campoy, A.H. El Chaparral, Coop. Valle 2da etapa, A.H. Los Jardines de Campoy, AF Los Sauces de Campoy, Asoc. Santa Rosa, Coop. Aguas Gasificadas, Urb. Campoy, A.H. La Libertad, Agru. Las Flores de Campoy, A.H. Villa Los Andes, A.H. Villa Los Andes, Asoc. Villa Talavera Campoy, A.H. 3 de Mayo, A.H. Alta Paloma, Testigos de Jehová, Vizcachera, C.H. Oasis de Campoy, Asoc. La Floresta de Campoy, Area CR 131, Urb. Lotización Campoy 2da Etapa. 9:00 a.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio

Pachacámac

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Asoc. de Viv. Las Palmera de Frontera. Cuadrante afectado: A.H. Nueva Gales, A.H. Paul Poblet. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

