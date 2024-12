Corte de agua HOY miércoles 18 de diciembre: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este miércoles 18 de diciembre.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Ate, Puente Piedra, Cercado de Lima, Villa María del Triunfo deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este miércoles.

Villa El Salvador

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Cercado; Cuadrante afectado: Av. Mariategui, Separadora Industrial, Av. José Olaya, Av. Revolución. 11:22 p.m. (martes) a 9:00 a.m. (miércoles) Fuga en toma de conexión

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Sector 412. Urb. Semi Rústica Canto Grande. Urb. San Carlos; A.H. Huanta; Asoc. La Planicie; Urb. Canto Rey; Asoc. Los Pinos; A.H. San Juan Bautista; Urb. San Gabriel; Agru. Los Artesanos; Asoc. San Pablo; El Dorado; AF Virgen de Fátima; Mirador Medalla Milagrosa; Agru. Nueva Esperanza; Agru. Andrés Avelino Cáceres; Agru. Las Palmeras II; APV Los Jardines del Bosque. 1:00 p.m. a 11:55 p.m. Limpieza de reservorio.

Ate

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Asoc. Segundo Mercado López - Esq. Piérola; Asoc. Viv. Corazón de Jesús; Coop. Ramiro Prialé Ltda; Asoc. Valle del Mantaro del Perú; Psje. San Antonio R-P5; Asoc. Los Jardines Santa Clara; R-P1 Asoc P.V. Sr de Huayllay; Asoc. Hijos de Collañac Sr de Muruhuay - Esq. Piérola, R-P2 P.V. Ándrés Avelino Cáceres; Asoc. Viv. Upis de 26 de Mayo. 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Limpieza de reservorio P.V. Andrés A. Cáceres - Esq. Piérola; P.J. Andrés A. Cáceres; Asoc. Viv. Upis 26 de Mayo - Esq. Piérola; Asoc. Viv. Corazón de Jesús. 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Limpieza de reservorio

Puente Piedra

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Camino Real; A.H. Los Jardines de Puente Piedra; A.H. 9 de Junio 1er y 2do. Sector; A.H. Nueva Canadá; A.H. El Progreso; A.H. San Martín de Porres; A.H. La Victoria; A.H. Virgen de Chapi; A.H. Virgen de Chapi Parcela 1; Asoc. de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra; Asoc. de Prop. Villa Los Olivos, Asoc. de Viv. Los Ficus de Puente Piedra, Asoc. de Viv. Resid. San Lorenzo, Asoc. Villa Los Rosales; Asoc. Villa María; C.P. El Carmen; Cercado; P.I. Señor de los Milagros sector San Luis; P.J. Santa Lidia; P.V. Virgen de Chapi; Urb. El Palermo; Urb. Prog. de Viv. Riviera del Norte 2da et.; Urb. Puente Piedra (Bedoya); Urb. Riviera del Norte 1ra et.; Urb. Santo Domingo. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Cercado de Lima

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Conjunto Habitacional Palomino. Cuadrante afectado: Av. Venezuela, Ca. Santa Teodosia, Av. Universitaria, Jr. Leónidas La Serre, Av. Alejandro Bertello, Av. La Alborada, Av. Santa Bernardita. 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Limpieza de reservorio

Villa María del Triunfo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión P.J. Tablada de Lurín. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

De esta manera, se dio a conocer que Sedapal programó un corte de agua para varios distritos de Lima en este miércoles 18 de diciembre.